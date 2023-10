Colucci: "Bella prestazione giocando in emergenza"

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Leonardo Colucci ripensa alla storia del match con un pizzico di amarezza, ma allo stesso tempo l’allenatore della Spal è orgoglioso della prestazione della sua squadra che ha tenuto testa alla capolista nonostante le numerose defezioni che gli hanno impedito di schierare la miglior formazione possibile. "Il rammarico nasce dal fatto che siamo passati in vantaggio e ci siamo ritrovati in superiorità numerica sfiorando pure il gol del raddoppio in due o tre occasioni – commenta l’allenatore pugliese –. Considerando questi fattori il rammarico non può mancare, ma sono contento della prestazione dei ragazzi perché sia chi ha giocato dal primo minuto che chi è entrato dalla panchina ha dato l’anima e si è visto. Peccato non aver fatto bottino pieno: avevamo le carte in regola per farcela, ma la prova è stata davvero bella. Eravamo in emergenza, però come allenatore pretendo un atteggiamento sempre positivo dalla squadra che deve lottare su ogni pallone. E oggi i miei giocatori l’hanno fatto per 95 minuti. Maistro era in panchina ad onor di firma: è venuto con noi solo per effettuare le terapie perché come sappiamo è infortunato. Chi ha sostituito lui e i pseudo-titolari comunque ha dato il massimo, da qui dobbiamo ripartire".

Se alla vigilia della trasferta di Sassari il direttore tecnico Fusco aveva parlato di questo match come di un importante banco di prova, la prestazione sfoderata allo stadio Sanna è un segnale piuttosto incoraggiante in un periodo delicato della stagione. "I ragazzi hanno risposto presente – osserva mister Colucci –. Qualche ingenuità c’è stata, ma sono cose che ci possono stare perché abbiamo tanti giovani che hanno dimostrato di poter stare in questo contesto lottando fino alla fine". Per la Spal adesso si profila la possibilità di effettuare una settimana piena di lavoro, considerando che il prossimo turno è in programma tra una settimana. Per la precisione lunedì prossimo alle 20,30 sul campo del Rimini. Giovedì 9 novembre alle 20,45 al Mazza invece la Spal ospiterà la Lucchese nel secondo turno di Coppa Italia serie C. Stefano Manfredini