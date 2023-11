Colucci: "Stringiamo i denti, dato il massimo": "Infortuni e pressione, ma bisogna crescere"

Mister Colucci, finalmente una vittoria che spazza via un po’ di ansie e timori?

"Sono abbastanza provato perché sono sempre con i ragazzi in campo, non li lascio mai soli, soprattutto nelle sconfitte. Non era facile, c’erano in campo almeno 3-4 ragazzi come dico io "presi dalla culla", giovani che stanno affrontando per il primo anno l’esperienza con i più grandi. Tecnicamente sono bravi e vanno guidati. I ragazzi hanno fatto la partita che dovevano fare, ad oggi siamo questi e dobbiamo aiutarli. La gente lo sa. Sono contento per tutti, per la gente, per i ragazzi, per tutti quelli che gravitano attorno alla Spal. Ma domenica c’è un’altra partita, ho detto festeggiate con calma, fino a mezzanotte, da mezzanotte e un minuto bisogna pensare alla prossima gara. E dobbiamo fare la conta anche oggi, perché ieri Peda si è fermato, come anche Maistro, e stasera si è fatto male Iglio".

Cosa l’ha soddisfatta e cosa no della gara?

"Abbiamo fatto mezzo allenamento con questo 3-4-3 asimmetrico con Puletto davanti, io di più non posso chiedere a questi ragazzi. Dovevamo portarla a casa, oggi bisognava solo vincere. Mi sono arrabbiato perché in certe situazioni non si tratta di età o di esperienza, bisogna essere bravi a capire quando forzare la giocata, quando tenerla, quando bisogna andare avanti. Ci sono giocatori che nei sentieri vedono autostrade e giocatori che invece su autostrade vedono sentieri, allora capisco anche i tifosi che si chiedono perché non si va avanti. Per andare avanti a volte a qualcuno serve un pastore tedesco che lo accompagni…".

Primo tempo peggio del secondo, con tante palle perse? "Le seconde palle perse non sono allenabili. Il contrasto non lo è. Aiutiamo questi ragazzi. Io sapevo fare solo questo da giocatore, contrasto sulle seconde palle, poi non sapevo calciare".

La pressione psicologica? "Quella c’è, dobbiamo crescere. Capisco i tifosi e le amarezze di questi ultimi 3-4 anni, però voglio dare un consiglio, soprattutto a quei ragazzi che sono venuti lunedì al rientro da Arezzo, e che dopo tre ore magari dovevano andare a lavorare. Lì c’è fede. Però quello che mi sento di dir loro è che questi ragazzi stanno dando il massimo, abbiamo dei limiti, col tempo dobbiamo eliminarli. Io dico in fretta. E dobbiamo anche stringere i denti perché continuano a mancarci giocatori".

Il cambio di Contiliano nel secondo tempo?

"Me l’ha chiesto lui il cambio, era cotto. Non responsabilizziamo troppo questo ragazzo, facciamolo crescere con tranquillità perché la pressione poi può schiacciare. L’ho abbracciato e gli ho detto bravo. Questo succede perché i ragazzi corrono tanto e quella corsa a volte va gestita meglio".

Beatrice Bergamini