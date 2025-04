Corsa salvezza serie C: Lucchese, Milan Futuro, Spal e Sestri Levante in lotta

Si profilano 90 minuti vietati ai deboli di cuore nella corsa salvezza del girone B di serie C. Nelle ultime cinque posizioni può ancora succedere di tutto, se si considera che la Lucchese al momento disputerebbe i playout ma può ancora salvarsi direttamente, che Milan Futuro e Spal sono in lotta per aggiudicarsi una posizione privilegiata in vista degli spareggi, che il Sestri Levante adesso sarebbe ai playout ma rischia la retrocessione diretta e che il Legnago Salus vuole giocarsi fino all’ultimo le proprie carte per evitare una probabilissima discesa in serie D.

Andiamo con ordine, partendo dallo stadio Porta Elisa dove la squadra di Gorgone (foto) ospita una Torres già sicura del terzo posto. La Lucchese è certa di chiudere la regular season al quintultimo posto, ma se riuscisse a portare a nove le lunghezze di vantaggio sul Sestri Levante (ora sono otto) sarebbe salva, compiendo una vera impresa.

Il Milan Futuro è a -3 dalla Lucchese, ma a causa degli scontri diretti favorevoli al massimo può conservare il quartultimo posto. Per farlo, la squadra di Oddo deve battere la Vis Pesaro, altrimenti deve sperare che la Spal (a -1 dai rossoneri) non faccia bottino pieno.

Dando uno sguardo alla coda della classifica, il Sestri Levante ha l’obbligo di superare un Carpi ormai privo di obiettivi per avere la certezza di affrontare la Lucchese ai playout: allo stadio Cabassi sono favoriti i liguri. Infine, al Legnago serve una vittoria sul campo dell’Ascoli e risultati favorevoli da Lucca e Carpi per evitare la retrocessione diretta.