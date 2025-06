Crisi Spal: Ferrara rischia di perdere il calcio professionistico

Mercoledì sera Francesco Carità (nella foto) era sugli spalti del palasport di piazzale Atleti Azzurri d’Italia, dove ha festeggiato la promozione dell’Adamant in serie B Nazionale dopo aver messo al tappeto Pordenone. Peccato che poche ore dopo il ritorno della pallacanestro ferrarese in un contesto più consono alla propria storia, lo sport di casa nostra rischi seriamente di essere travolto da quello che sta accadendo in casa Spal. Per l’assessore allo Sport le notizie filtrate da via Copparo sono state veri e propri fulmini a ciel sereno, in quanto dopo il successo ottenuto nei playout contro il Milan Futuro e quindi aver conservato il diritto a giocare in Lega Pro dalle parti di via Copparo si dava per scontata la partecipazione al torneo. Anzi, Carità e i suoi collaboratori avevano incontrato la dirigenza della Spal, dalla quale avevano ottenuto ampie rassicurazioni sull’iscrizione al prossimo campionato e più in generale sul fatto che il club di via Copparo fosse determinato a ripartire di slancio dopo una stagione così negativa.

"Qualche settimana fa avevamo incontrato i dirigenti della Spal per ottenere dei chiarimenti a fronte di tutto quello che era accaduto negli ultimi anni – spiega l’assessore Francesco Carità –, e ci avevano assicurato che per l’iscrizione non ci sarebbero stati problemi e che la prossima stagione sarebbe stata diversa da quella precedente sotto ogni punto di vista.

Volevamo garanzie sul futuro del club e della squadra, perché quello che era successo negli ultimi tempi non doveva più ripetersi. Ma ribadisco, ci è stato confermato che era tutto a posto. Per questo le notizie che stanno giungendo dagli ambienti della Spal ci sorprendono e preoccupano al tempo stesso. Abbiamo attivato tutti i canali possibili con la società, e attendiamo sviluppi".

L’assessore Carità non nasconde i propri timori per una vicenda che rischia di privare Ferrara del calcio professionistico, con tutte le conseguenze che una prospettiva del genere comporterebbe. "Sappiamo perfettamente cosa c’è in ballo, non certo soltanto il campionato di serie C – continua –. Ma una storia gloriosa come quella della Spal, numerosi posti di lavoro e tanto altro. Non voglio sbilanciarmi: restiamo in attesa, con la speranza che la situazione si sblocchi positivamente".

s.m.