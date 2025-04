Cristian Spini segna il primo gol con la Spal, ma il Pontedera strappa il pareggio

Il primo gol di Cristian Spini in biancazzurro non è bastato alla Spal per conquistare tre punti contro il Pontedera. Una rete bellissima e pesante, perché aveva sbloccato il risultato dopo 35 minuti di un buon primo tempo della squadra di Baldini, che subito dopo però è stata colpita e affondata dall’ormai tradizionale dormita sugli sviluppi di un corner. "Sono felice per la mia prima rete con la Spal, ma resta chiaramente il dispiacere per aver incassato il gol del pareggio subito dopo. Sono cose che possono succedere, anche se siamo consapevoli che sarebbe meglio non accadessero. Peccato, perché abbiamo sfoderato una buona prestazione, anzi una grande prova di squadra, quindi non è il caso di attribuire colpe per non essere riusciti a vincere nemmeno stavolta". È la seconda gara da titolare di fila per l’attaccante esterno proveniente dal Trapani, che si sta ritagliando uno spazio importante nello scacchiere di mister Baldini. "Sono contento della fiducia dell’allenatore – continua Spini –. Sono sicuro che scelga chi schierare in base a chi sta meglio, ma sono chiaramente felice che mi stia utilizzando con continuità. Tornando alla partita col Pontedera, abbiamo giocato bene ma sappiamo che quello che stiamo facendo non basta. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, ma serve più cattiveria, perché nonostante tutti i nostri sforzi i tre punti continuano a non arrivare. Il modulo? Il tridente mi piace, mi trovo a mio agio sul lato destro dell’attacco, ma non ho problemi a fornire il mio contributo con altri sistemi di gioco. Il ritiro prima della gara col Legnago Salus? Penso ci abbia aiutato a compattare il gruppo. Ora siamo più uniti, più squadra. Di sicuro, male il ritiro non ci ha fatto. Ma adesso dobbiamo restare sul pezzo, fino alla salvezza".

s.m.