Curiosità per la risposta, viste le polemiche sui prezzi. Abbonamenti, si parte
Martedì scatta la prima fase della campagna
Partirà martedì la campagna abbonamenti dell’Ars et Labor, sotto il claim "Una nuova storia, le stesse radici", e si articolerà in due fasi distinte: la prima fase di vendita scatta martedì dalle 16 e sarà attiva fino a sabato 30 agosto compreso, mentre la seconda fase prenderà il via martedì 2 settembre e sarà attiva fino a sabato 13 settembre compreso.
I settori acquistabili saranno Curva Ovest, Tribuna Azzurra Pari e Dispari, Tribuna Blu Pari e Dispari, e Tribuna Vip, mentre al momento rimangono chiusi i settori di Tribuna Bianca e Gradinata.
Ma andiamo sui prezzi: 135 euro in prelazione per un posto in curva (145 euro vendita libera), 200 in Tribuna Azzurra (215 vendita libera) e 275 in Tribuna Blu (295 vendita libera), cifre che – almeno per l’abbonamento di curva – non si discostano troppo da quelli dello scorso anno, dove però si era in Serie C tra i professionisti ed in Ovest si oscillava tra i 140 ed i 175 euro.
Sconti e riduzioni saranno usufruibili per diversamente abili 35-100% ed under 12.
Sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti online sul sito www.etes.it, presso l’Angolo della Fortuna in viale Krasnodar 3, in tutte le rivendite autorizzate e presso il Centro Sportivo Fabbri.
