Curiosità per la risposta, viste le polemiche sui prezzi. Abbonamenti, si parte

Partirà martedì la campagna abbonamenti dell’Ars et Labor, sotto il claim "Una nuova storia, le stesse radici", e si articolerà in due fasi distinte: la prima fase di vendita scatta martedì dalle 16 e sarà attiva fino a sabato 30 agosto compreso, mentre la seconda fase prenderà il via martedì 2 settembre e sarà attiva fino a sabato 13 settembre compreso.

I settori acquistabili saranno Curva Ovest, Tribuna Azzurra Pari e Dispari, Tribuna Blu Pari e Dispari, e Tribuna Vip, mentre al momento rimangono chiusi i settori di Tribuna Bianca e Gradinata.

Ma andiamo sui prezzi: 135 euro in prelazione per un posto in curva (145 euro vendita libera), 200 in Tribuna Azzurra (215 vendita libera) e 275 in Tribuna Blu (295 vendita libera), cifre che – almeno per l’abbonamento di curva – non si discostano troppo da quelli dello scorso anno, dove però si era in Serie C tra i professionisti ed in Ovest si oscillava tra i 140 ed i 175 euro.

Sconti e riduzioni saranno usufruibili per diversamente abili 35-100% ed under 12.

Sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti online sul sito www.etes.it, presso l’Angolo della Fortuna in viale Krasnodar 3, in tutte le rivendite autorizzate e presso il Centro Sportivo Fabbri.