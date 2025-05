Curva Ovest in Festa: gli ultras celebrano la Spal al Parco Urbano Bassani

Tra poco più di due settimane torna Curva Ovest in Festa, l’ormai tradizionale appuntamento di fine stagione organizzato dagli ultras. L’evento si svolgerà da venerdì 6 giugno a domenica 8 giugno presso il Parco Urbano Bassani, con ingresso gratuito dalle piscine di via Bacchelli. "Ci siamo appena stretti come un unico pugno e in 10.527 abbiamo salvato la Spal – recita il post degli ultras –. Sì, l’hanno salvata i ferraresi, la Spal. E nessun altro. Noi, come curva, siamo stati elemento trainante per la città, nella finale playout e per tutto il campionato. Inutile essere falsamente modesti, è un fatto e non è contestabile. Ora è venuto il momento di stringersi di nuovo tra noi, di partecipare e di divertirsi, di supportare una curva che anche il prossimo anno darà tutta se stessa a questi colori. Stiamo assieme, aggreghiamoci, divertiamoci e... prepariamo nuove battaglie! Segnate in agenda e non mancate, perché oggi più che mai siamo noi la Spal! Prestissimo il programma della tre giorni più attesa dell’universo".

CONVOCAZIONI. Continua il percorso di crescita per una serie di giovani atlete ferraresi: Alessia Ianniello, Sofia Incerti e Giulia Renesto, classi 2009 e tesserate con il vivaio spallino, sono state convocate per partecipare alla selezione territoriale Under 17 Serenissime, un progetto del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale Figc dedicato alle annate 2008-2009. Le tre ragazze hanno partecipato allo stage di allenamento effettuato a Quinto Vicentino (provincia di Vicenza), con l’obiettivo di essere osservate e selezionate per i prossimi impegni rappresentativi regionali e nazionali. Davide Ferrari, calciatore del vivaio biancazzurro, invece è stato convocato ufficialmente nella rappresentativa Lega Pro Under 15 in occasione del prestigioso Torneo La Nuova Sardegna, che si terrà a Sassari da oggi al 26 maggio.

Durante il torneo, il portiere affronterà in amichevole le squadre Sassari Calcio Latte Dolce e Alghero, con l’obiettivo di mettere in mostra le proprie qualità e contribuire al successo della selezione nazionale di categoria.