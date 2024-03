Da valutare le condizioni di zilli. Allenamento a porte aperte. Domenica il Rimini al Mazza

Niente giorno di riposo per i biancazzurri, che sono tornati in campo ieri mattina agli ordini di mister Di Carlo, che nonostante le gare ravvicinate ha deciso di aprire le porte del centro sportivo Fabbri per una seduta. Quella in programma oggi alle 14,45 in via Copparo, dove tifosi e appassionati potranno accedere a partire da pochi minuti prima dell’inizio dell’allenamento. La rifinitura di domani pomeriggio invece si svolgerà a porte chiuse. Vanno verificate soprattutto le condizioni di Zilli, che con la Torres è stato costretto a chiedere il cambio prima dell’intervallo a causa di un problema allo stomaco, dovuto a un colpo alla testa precedente. Bisognerà attendere altre 24/36 ore, per poi valutarlo nuovamente. Nel frattempo, prosegue la prevendita dei biglietti per la gara coi romagnoli. In base a quanto stabilito dalle autorità di pubblica sicurezza, la prevendita sarà attiva esclusivamente presso i punti vendita abilitati Vivaticket fino al fischio d’inizio. Il giorno della partita sarà possibile acquistare il biglietto per il match con la maggiorazione di 2 euro sul prezzo intero anche presso i botteghini dello stadio.