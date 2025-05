Dal campo. Alcuni ballottaggi ancora da sciogliere:. Paghera o Awua?. Arena resta in dubbio

L’ultimo allenamento prima del match della verità è in programma oggi alle 16 in via Copparo, dove la squadra di Baldini da giorni è alla ricerca della massima concentrazione. La seduta di rifinitura servirà al tecnico di Massa per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, anche se è prevedibile che un paio di ballottaggi resisteranno fino al giorno della partita. Naturalmente dalle parti del centro sportivo Fabbri non filtra praticamente nulla sul fronte tattico, con mister Baldini che lavora principalmente sul 3-5-2 ma anche su 4-3-3 e 3-4-3. Con la consapevolezza che in una partita del genere bisogna anche essere pronti a cambiare assetto in corsa. Magari per motivi diversi da quelli che lo hanno indotto a rivedere il proprio piano tattico a Solbiate Arno. Per quanto riguarda i giocatori, Arena resta in dubbio, ma fino all’ultimo proverà a stringere i denti per scendere in campo. Se non dovesse farcela, in caso di difesa a tre Nador è favorito su Bassoli per prendere il posto del centrale pugliese. A centrocampo potrebbe toccare a Paghera e Awua, ma molto dipenderà dal modulo. Da valutare Mignanelli, che sta meglio ma non è ancora al top della condizione.