Decimata contro la capolista. Alla Spal serve un’impresa

Non c’è davvero pace per la Spal, volata in Sardegna con la rosa letteralmente falcidiata dagli infortuni. Dopo le defezioni a tempo indeterminato dei vari Sits, Siligardi, Dalmonte e Arena, mister Colucci è costretto a rinunciare pure a Iglio e Fiordaliso. Lo stop del laterale proveniente dal Giugliano si profila piuttosto lungo, mentre l’entità del problema accusato dal terzino arrivato a Ferrara la scorsa stagione non è ancora chiara. Senza dimenticare che Peda e Maistro sono stati convocati, ma con tutta probabilità non verranno utilizzati dal primo minuto in quanto non al meglio della condizione. È un quadro allarmante quello che si va delineando, con la difesa che a questo punto è il reparto in maggiore difficoltà.

È prevedibile che il club biancazzurro corra ai ripari pescando almeno un giocatore dalla lista degli svincolati, ma l’attualità impone alla Spal di tornare immediatamente in campo, peraltro nella tana della capolista Torres che comanda la classifica in maniera autorevole con sei punti di vantaggio sulle più immediate inseguitrici. Basti pensare che nei primi 10 turni la Torres ha fatto bottino pieno otto volte, imponendosi qualche giorno fa sul campo di una big come il Pescara. Per il resto ha ottenuto due pareggi, risultando ancora imbattuta. Era partita a fari spenti con l’obiettivo di salvarsi tranquillamente e magari arrivare ai playoff, non certo per vincere il campionato. Ma la serie C a volte regala questo tipo di sorprese. In positivo, oppure in negativo come purtroppo sta accadendo alla Spal. Nell’ultima gara mister Colucci ha proposto un 5-3-2 asimmetrico che somigliava molto ad un 4-4-2. Un assetto tattico che potrebbe essere riproposto, peccato che manchino gli interpreti. Specialmente in difesa, dove potrebbe debuttare dal primo minuto il giovanissimo Breit. Il perno centrale della difesa sarà Valentini: resta da capire se Bruscagin verrà utilizzato sul centro-destra o sulla fascia, e chi verrà utilizzato sulla sinistra. Tripaldelli e Celia potrebbero giocare insieme, così come non è esclusa una conferma di Puletto sulla fascia destra. Ma le scelte di Colucci sono un vero e proprio rebus. Di sicuro la Spal parte sfavorita, e un pareggio ottenuto in queste condizioni sarebbe da considerarsi una mezza vittoria. Riusciranno i biancazzurri a fare di necessità virtù? Stefano Manfredini