Di Benedetto: "Un altro passo avanti": "Dobbiamo crescere nel fraseggio"

Soddisfatto Stefano di Benedetto nel dopo gara con il Massa Lombarda: "Abbiamo fatto un piccolo passo in avanti, dando continuità ai risultati. Era importante ritrovare la vittoria davanti al nostro pubblico, in casa, per la prima volta in campionato. Siamo partiti veramente bene facendo subito l’1-0 nei primi minuti e poi raddoppiando al ventiduesimo. Dopo abbiamo un po’ abbassato il baricentro e questo è stato un errore, ne abbiamo parlato anche nello spogliatoio. Però a volte inconsciamente ci può anche stare, è un segnale che dobbiamo mantenere la continuità all’interno della gara, non abbassare il baricentro, continuare a giocare e dominare perché se ti abbassi poi l’avversario prende coraggio, come è successo, anche se non abbiamo corso tanti rischi, se non la punizione calciata bene e parata altrettanto da Giacomel. C’è ancora tanto da lavorare, ma anche oggi non abbiamo subito gol, in questa categoria la solidità è importante. Siamo soddisfatti di questi tre punti preziosi".

Ancora un po’ in difetto di condizione fisica? "Il nostro percorso di crescita fisica non è lineare. Con il Santarcangelo abbiamo fatto un passo avanti importante, con un quaranta, cinquanta per cento. Oggi magari ci poteva stare che arrivavi al sessanta. Ma ci sta anche che fai un piccolo passo indietro dal punto di vista della brillantezza e della continuità rispetto alla Coppa. Col Massa però come solidità e maturità di squadra un miglioramento c’è stato. La parola giusta in questo momento è equilibrio. Non è semplice trovare la condizione nei primi mesi, lavoriamo duramente ogni giorno, allenamento dopo allenamento troveremo la condizione migliore".

Ha confermato la difesa di Santarcangelo: le gerarchie sono queste? "No, assolutamente. Però mi sembrava giusto dare continuità alla squadra che aveva fatto bene. In questi periodi non bisogna inventarsi grandi cose. Se quella squadra messa in campo ha dato le giuste risposte, almeno per settanta, ottanta minuti, era giusto confermarla. Il reparto difensivo ha dato un’altra prova di solidità, ed anche gli attaccanti hanno fatto un lavoro importante".

E’ mancato un po’ di fraseggio in mezzo al campo? "Sì, è vero, vorrei un po’ più palleggio in campo, ma è anche vero che ogni gara fa storia a sé. La gara l’avevamo preparata abbastanza bene, considerando le caratteristiche del Massa avevamo visto che spesso la linea difensiva stava abbastanza alta e quindi avevo chiesto ai miei in caso di recupero palla di verticalizzare e attaccare la profondità. Diciamo che sul 2-0 ci stava magari un po’ di gestione in più, ma la condizione fisica non è ottimale".

Beatrice Bergamini