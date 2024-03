Di Carlo: "Cosa ci manca?. Sfruttare le occasioni"

E’ arrivata la prima sconfitta per il Mimmo Di Carlo ’bis’, anche se la Spal ha tenuto testa alla Torres ed anzi ha fatto pure qualcosa di più dell’avversario nel primo tempo.

Si riparte della prestazione? "Dovevamo fare una partita quasi perfetta, dovevamo essere più concreti e non dare occasioni all’avversario, ma la Spal ha fatto un primo tempo straordinario, di ottima fattura anche se di poca concretezza. Quando crei così tanto e tiri così poco non va bene. L’atteggiamento però è stato giusto, mi è piaciuto. Avevamo davanti la seconda in classifica, non abbiamo avuto nessun timore, li abbiamo messi lì, non riuscendo a fare gol. Non ho però nulla da rimproverare alla squadra, niente al pubblico che ha visto che i ragazzi hanno corso fino al 95’ ed anche sullo 0-2 hanno provato a riaprire il match. Abbiamo perso e nessuno è contento, ma la prestazione dà molta fiducia". Cos’ha cambiato il match tra il primo ed il secondo tempo con la Spal meno brillante?

"Il ritmo. Quello tenuto nel primo tempo non puoi tenerlo per 90 minuti. Se giochi contro una squadra forte come la Torres devi alzare i ritmi, noi l’abbiamo fatto nei primi 35, poi l’abbiamo pagato. Il secondo è stato molto più equilibrato. Abbiamo però creato occasioni anche nella seconda parte del match e finché succede io rimango sempre fiducioso. Bisogna concretizzare però, è stata quella la differenza tra le due squadre". Qualche responsabilità di Galeotti sui gol subiti?

"Più che parlare di errori del portiere io direi che non bisogna far crossare l’avversario. Oggi non siamo stati bravi ad accorciare di più sugli esterni ed abbiamo fatto crossare molto. Io sottolineerei però che la squadra ha fatto una grande prestazione".

Può aver influito l’uscita di Zilli sugli equilibri della Spal in campo?

"Zilli è uscito perché non stava bene di stomaco, faceva fatica a respirare. Adesso sta bene, è stato bravo a restare in campo perché erano già diversi minuti che si sentiva male. Con la sua fisicità stava mettendo in difficoltà l’avversario, teneva palla, è riuscito alcune volte a girarsi ed aprire il gioco sull’esterno. Noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo, a parte concretizzare. Torniamo a casa con questo rammarico, ma comunque con grande fiducia per la prestazione. Dobbiamo iniziare a vincere più gare in casa, a partire dal Rimini domenica".

Gli attaccanti nel salire e attaccare gli spazi sono stati poco sostenuti dal resto della squadra?

"E’ una questione di scelte. Petrovic è andato 2-3 volte in profondità e non è stato servito, noi tendiamo a tenere sempre la palla vicino. Nell’intervallo ho provato ad insistere su questo punto, se uno va avanti e la palla è libera gli va data, altrimenti poi la volta dopo non ci va più". Beatrice Bergamini