Domani appuntamento al Centro Fabbri alle 17. La Curva festeggia gli under 16: "Siete voi il nostro orgoglio»

Per il gruppo Curva Ovest Ferrara le vittorie conquistate dalle selezioni del settore giovanile biancazzurro sono sempre state considerate di primaria importanza. Successi di cui andare orgogliosi, soprattutto nel corso di questi anni così avari di soddisfazioni sul fronte della prima squadra. Era accaduto con gli strepitosi scudetti Under 18 delle squadre di Massimo Pedriali, e la storia si è ripetuta col titolo italiano Under 16 di serie C del gruppo di Eros Schiavon, un personaggio che per i tifosi della Spal e in particolare per gli ultras non sarà mai come tutti gli altri.

Per celebrare questa vittoria così prestigiosa in un momento particolarmente delicato della storia biancazzurra, il gruppo Curva Ovest Ferrara invita tutti i tifosi ad abbracciare i campioni d’Italia della Spal Under 16 domani alle 17 al centro sportivo Fabbri.

"Si riparta con qualcuno che possa dare un futuro a righe sottili bianche e azzurre a questi ragazzi e a quelli dell’Under 17 usciti solo ai rigori, a tutto il settore giovanile e a quello femminile – recita il comunicato degli ultras –. Siete il nostro orgoglio, la forza che ci arriva dritta nella mente e che ci scorre nelle braccia, quella forza che ci dà coraggio e che ci servirà per le battaglie che arriveranno".