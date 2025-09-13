Dopo due turni i lagunari hanno una differenza reti migliore rispetto alla Spal, che è alla pari con loro. In Coppa Mezzolara e Pietracuta lanciatissime. Nel gruppo ferrarese guida per ora il Comacchio

Accadeva in serie C, e la storia si ripete nei dilettanti. La Coppa Italia di categoria è considerata più una scocciatura che un’opportunità per la maggior parte delle squadre. Sono tanti gli allenatori che snobbano apertamente la competizione, mentre altri si sforzano di considerarla importante – o quasi – come il campionato. È il caso della Spal, che a detta di mister Di Benedetto e dei giocatori interpellati sull’argomento hanno a più riprese sottolineato di voler arrivare fino in fondo alla Coppa Italia.

Vedremo se i biancazzurri riusciranno a trasformare le ambizioni in fatti concreti: quantomeno a livello numerico, l’organico sembra attrezzato per lottare sui due fronti, anche se la classifica al momento premia – seppur per differenza reti – la Comacchiese (vincente nella prima giornata per 4-2 sul Sant’Agostino). In ogni caso, passano il turno anche le migliori seconde, quindi in caso di vittoria contro il Sant’Agostino nell’ultima giornata della prima fase la qualificazione non dovrebbe sfuggire a Iglio e compagni.

Ma vediamo nel dettaglio come sono andate nel ‘mercoledì di Coppa’ le altre formazioni del girone B di Eccellenza. Nel girone 5 hanno vinto 3-1 sia il Castenaso (contro il Corticella) che l’Osteria Grande (contro lo Zola Predosa). E un po’ a sorpresa l’Osteria Grande comanda la graduatoria a quattro punti.

Nel girone 7 il Medicina Fossatone ha rifilato un secco 3-0 al Sanpaimola, mentre il Mezzolara ha calato il poker a Massa Lombarda (1-4). In classifica, il Mezzolara è primo a punteggio pieno. Nel girone 8 spicca il successo esterno del Faenza sul campo del Russi (0-1), mentre Cava Ronco e Solarolo si sono divise la posta in palio (2-2). Il Faenza è in vetta a sei punti, seguito dal Cava Ronco a quota due.

Infine, nel girone 9 il Pietracuta ha superato di misura la Sampierana (1-0) balzando in solitudine al comando del gruppo. Pareggio pirotecnico invece tra Fratta Terme e Young Santarcangelo (3-3).

Mercoledì 1 ottobre si disputerà la terza e ultima giornata, decisiva in ottica qualificazione. Anche se c’è da scommettere che tante squadre – soprattutto quelle meno attrezzate – in caso di eliminazione non si strapperebbero i capelli.

