"Doveroso in questo passaggio coinvolgere tutta la tifoseria». La Curva si riunisce: "Scegliamo il nome»

Il tema del nome della nuova Spal è tra quelli che stanno inevitabilmente più a cuore ai tifosi biancazzurri. Come è noto, lo storico acronimo S.P.A.L. è attualmente proprietà di Joe Tacopina e non può essere utilizzato. Così, il gruppo Curva Ovest Ferrara ieri sera si è ritrovato presso la sede di via Varano per parlarne tutti insieme.

"Con la partecipatissima manifestazione del 13 giugno la città di Ferrara ha chiesto a gran voce un progetto di rinascita della Spal – recita il comunicato degli ultras –. Un progetto serio e duraturo, attraverso il quale chi se ne fosse fatto carico avrebbe dovuto riscattare il prestigio del nostro nome, facendoci dimenticare la disastrosa gestione precedente e riportandoci quanto prima possibile nei palcoscenici che una tifoseria come la nostra merita. Proprio a proposito del nome, siamo stati coinvolti (come avevamo esplicitamente richiesto) nella scelta della denominazione della nuova società che purtroppo per norme federali non può avvalersi del nome S.P.A.L.

Poiché abbiamo sempre ritenuto che la Spal non è soltanto nostra ma è di tutti coloro che la amano e hanno a cuore le sue sorti, crediamo che sia doveroso il coinvolgimento di tutta la tifoseria. Convochiamo pertanto tutta la tifoseria ferrarese a prender parte a una riunione nella quale discuteremo di questa delicata questione per poter fornire un’indicazione precisa da inserire nel bando che uscirà a strettissimo giro".

L’amministrazione comunale dunque ha accolto la richiesta degli ultras di essere coinvolti nella scelta del nome, e il gruppo Curva Ovest Ferrara ha esteso l’invito a tutta la tifoseria. Oggi sapremo quale sarà l’indicazione fornita dal popolo biancazzurro, in attesa di riprendere finalmente possesso dello storico acronimo S.P.A.L.