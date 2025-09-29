Eccellenza. Coppa mercoledì e capolista Castenaso sabato. In casa Spal è una settimana per cuori forti

La prima fuga del campionato di Eccellenza è del Castenaso. Prima di questo weekend, erano tre squadre a condividere la vetta della classifica, ma la quinta giornata è stata fatale a Mezzolara e Sampierana, finite al tappeto per la prima volta dall’inizio della stagione. L’unica formazione che resta imbattuta è il Castenaso, che sbancando Pietracuta resta solo al comando a quota 13 punti, con tre lunghezze di vantaggio su un gruppone di cinque squadre composto da Medicina Fossatone, Sampierana, Cava Ronco, Sant’Agostino e Mezzolara.

La Spal è subito dietro a quota 9 punti in coabitazione col Fratta Terme. La squadra di Di Benedetto quindi resta a -4 dal primo posto, ma in questo quinto turno di campionato ha rosicchiato punti preziosi a Mezzolara e Sampierana, e pure al Cava Ronco che non è andato oltre il pareggio casalingo col Russi (3-3). Alla vigilia del torneo, gli addetti ai lavori – quasi unanimemente – consideravano il Mezzolara l’unico potenziale rivale della Spal per la promozione diretta in serie D.

Il Castenaso partiva in seconda fascia, eppure sono proprio i granata che finora stanno davvero impressionando. Dopo il pareggio al debutto sul campo dell’Osteria Grande, la squadra di Rizzo ha inanellato quattro vittorie di fila superando di slancio Comacchiese, Solarolo, Cava Ronco e Pietracuta. L’ultimo successo è particolarmente significativo, a prescindere dal fatto che il Pietracuta occupi l’ultima posizione senza alcun punto all’attivo. Il Castenaso infatti ha vinto in rimonta (1-2 il punteggio), nonostante sia stato costretto a giocare in inferiorità numerica la fase finale del match.

Saranno quindi Canova e compagni a contendere alla Spal lo scettro del campionato? È presto per dirlo, però a questo punto assume un peso specifico molto importante lo scontro diretto in programma sabato prossimo alle 15 allo stadio Zucchini di Budrio, dove i biancazzurri avranno la possibilità di lasciarsi alle spalle dubbi e perplessità di questo avvio di campionato al di sotto delle attese sferrando il colpaccio sul campo della capolista.

Sarà una settimana intensa: mercoledì alle 20,30 a Portomaggiore la Spal si giocherà la qualificazione in Coppa Italia col Sant’Agostino, ma la mente di Iglio e compagni è già rivolta al big match col Castenaso.

Stefano Manfredini