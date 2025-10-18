Eccellenza: domani invece spicca la sfida Castenaso-Mezzolara. L’anticipo Medicina-Sant’Agostino

Si profila un turno di campionato molto interessante nel girone B di Eccellenza, a partire dall’anticipo in programma oggi alle 15 a Medicina, dove i padroni di casa affrontano il Sant’Agostino in un match che mette in palio il primo posto provvisorio. Medicina Fossatone e Sant’Agostino (nella foto) infatti fanno parte del gruppone delle quarte in classifica a quota 13 punti, a -2 dalle battistrada Spal e Fratta Terme. Chi vince quindi balza momentaneamente in vetta alla classifica.

Il match più interessante in assoluto però si giocherà domani alle 15,30 tra Castenaso e Mezzolara, due formazioni attrezzate per lottare nei piani alti della graduatoria ma che nelle ultime giornate stanno perdendo punti preziosi.

Non va sottovalutato nemmeno il Fratta Terme, che dopo il colpaccio sferrato al debutto allo stadio Mazza ha continuato a collezionare risultati positivi e si ritrova primo in classifica in coabitazione con la Spal. Domani alle 15,30 i forlivesi ospiteranno il Sanpaimola, mentre alla stessa ora la Comacchiese riceverà il Pietracuta nello scontro diretto tra ultime della classe.

s. m.