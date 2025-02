El Kaddouri invece potrebbe rivedersi martedì 11 marzo sul campo della Pianese. Altre due settimane di stop. Arena in gruppo, per Paghera altri sette giorni. Il rapper Asap Rocky assolto: vittoria di Tacopina

Arrivano notizie incoraggianti dal centro sportivo Fabbri, dove mister Baldini ritrova a pieno regime Arena che di fatto non aveva ancora avuto a disposizione. Il difensore centrale pugliese infatti è reduce da un problema al ginocchio che lo ha costretto a lavorare a mezzo servizio per alcune settimane, tanto che la sua ultima gara da titolare risale allo scorso 25 gennaio sul campo del Carpi, quando sulla panchina sedeva ancora mister Dossena. Si è rivisto in campo anche Bidaoui, che invece non gioca da oltre un mese. Per la precisione dal match casalingo col Sestri Levante: l’attaccante esterno marocchino però ha effettuato soltanto una sgambata ed è presto per considerarlo abile e arruolato.

Per quanto riguarda i big ancora fermi in infermeria, Paghera dovrebbe tornare a disposizione la prossima settimana, con la speranza quindi di tornare nella lista dei convocati per la trasferta di Pescara di sabato 1 marzo. Per El Kaddouri invece si profilano ancora due settimane di stop, quindi verosimilmente potrebbe rivedersi martedì 11 marzo sul campo della Pianese. Intanto, dagli Stati Uniti è arrivata la notizia dell’assoluzione da parte del tribunale di Los Angeles di Asap Rocky, al termine del processo sulla sparatoria in cui nel 2021 rimase ferito l’amico Asap Relli.

Si tratta di una vittoria di un certo peso per Joe Tacopina, che negli ultimi mesi si è occupato a pieno regime del processo del rapper, molto conosciuto negli Stati Uniti anche per essere il compagno della popstar Rihanna. Dopo aver seguito a lungo le vicende della Spal dalla California, per il presidente potrebbe essere arrivato il momento di tornare a Ferrara, dove non mette piede da circa quattro mesi. Anche se ancora non ci sono notizie precise sul suo ritorno in città.

ARBITRO. La sfida tra Spal e Campobasso in programma sabato prossimo alle 15 allo stadio Mazza sarà diretta dall’arbitro Maksym Frasynyak di Gallarate. L’arbitro varesotto sarà coadiuvato dagli assistenti Giovanni Boato di Padova e Thomas Storgato di Castelfranco Veneto, oltre al quarto ufficiale Andrea Prencipe di Tivoli.

