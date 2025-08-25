Evidenti il calo fisico e la mancanza ancora di un uomo d’area. Ben venga un successo sofferto, per capire che non sarà tutto facile
La nuova Spal vince col brividissimo la prima partita di Eccellenza di una storia ultracentenaria, ed è quasi meglio così, che il successo sia giunto in modo sofferto. Sì, perchè aiuta a non illudersi che il campionato sarà per Iglio e compagni una facile passeggiata trionfale. Se si pensa questo, si deraglia prima di cominciare.
Prendete questo esordio di Coppa. La Ars in maglia bianca lo sblocca dopo 6’ con Gaetani e la comanda in lungo e in largo per possesso palla e occasioni attive e passive (zero, fino al secondo inutile cooling break di un pomeriggio fresco). Ma alla distanza, complice un evidente calo fisico, la squadra si allunga e si sfilaccia, mentre il Mesola prende coraggio e al primo vero tiro della sua partita pareggia.
A quel punto la Spal accusa anche psicologicamente e va proprio nel pallone: per un quarto d’ora i castellani dominano e con una punizione del bravo goleador Neffati sfiorano il vantaggio. La Spal si riprende solo intorno all’85’ e va all’assedio finale che le consente il gol vittoria di Cozzari nel sesto dei cinque minuti di recupero. Il Mesola protesta molto e può avere le sue buone ragioni: lo aveva fatto anche per un presunto offside sulla rete di Gaetani che invece è parsa regolare, oltre che bella per lo spazio regalato al centro da Carbonaro, l’assist al bacio di Senigagliesi e l’inserimento del veloce Gaetani. Gli ospiti vedono così svanire con gran rammarico un risultato storico sul traguardo, mentre la Spal coglie un successo beneaugurante.
E riceve un monito: sarà dura anche in Eccellenza. Sul piano del gioco finché ha avuto birra la squadra ha risposto e comandato la gara, ma come già col Masi, ha mostrato difficoltà ad andare in gol e chiudere la partita. E’ indispensabile tesserare un centravanti che la aiuti: Carbonaro fa tanto movimento e apre spazi, ma non può anche essere una sentenza.
Mauro Malaguti
