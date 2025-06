Fabbri rompe gli indugi. "Spal, da Tacopina nessuna comunicazione. Lavoro ad altri progetti»

Il Comune di Ferrara rompe gli indugi annunciando lo strappo definitivo nei confronti di Joe Tacopina e Marcello Follano, ai quali presto saranno revocate le concessioni di stadio Mazza e centro sportivo di via Copparo. Il sindaco Fabbri e l’assessore allo Sport Carità lavorano a una Spal che faccia dimenticare la fallimentare proprietà americana e torni a fare palpitare il cuore dei tifosi biancazzurri come negli anni d’oro.

"Nella giornata di giovedì, insieme all’assessore allo Sport Francesco Carità, abbiamo inviato una nuova lettera alla Spal per ottenere chiarimenti ufficiali sulla loro posizione – spiega il sindaco Alan Fabbri –. Nonostante la gravità della situazione, continuiamo a non ricevere alcuna comunicazione. Abbiamo dovuto infatti apprendere l’esito della vicenda dai giornali e dagli atti federali. Non intendiamo rassegnarci a vedere svanire un patrimonio sportivo, composto da un eccellente settore giovanile che appartiene a tutta Ferrara. Per questo, stiamo lavorando per individuare un nuovo soggetto credibile, serio e radicato sul territorio, che possa dare vita a una nuova società sportiva e riportare entusiasmo tra i tifosi e i cittadini".

Come è noto, l’amministrazione comunale si avvarrà di quanto previsto dall’articolo 52, comma 10 delle Norme organizzative interne della Figc (Noif), una norma pensata proprio per tutelare la continuità sportiva delle città colpite da vicende societarie gravi. Tale articolo consente al sindaco del Comune interessato di avviare una procedura pubblica per individuare un nuovo soggetto sportivo, attraverso una manifestazione di interesse, e di proporne l’ammissione in sovrannumero al campionato di Eccellenza. La manifestazione di interesse sarà pubblicata nel corso della prossima settimana – indicativamente tra martedì e mercoledì – e sarà riservata a soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalle norme federali.

L’obiettivo è raccogliere proposte concrete e sostenibili da sottoporre alla Figc, in grado di garantire una ripartenza immediata. "Ferrara merita un progetto calcistico solido, trasparente e all’altezza della sua storia sportiva – commenta l’assessore allo Sport Francesco Carità –. Lavoreremo con il massimo impegno per garantire una transizione seria, rispettosa delle regole e soprattutto dei tifosi, che in questi anni non hanno mai smesso di credere in questi colori". Una delle novità più importanti è quella che riguarda i contratti di convenzione delle strutture simbolo della Spal, che il Comune di Ferrara è determinato a togliere dalla disponibilità dell’attuale proprietà a stelle e strisce. Nello specifico, la prossima settimana sarà inviata una lettera per comunicare l’avvio del procedimento per la revoca delle concessioni relative allo stadio Mazza e al centro sportivo Fabbri.

"Una decisione necessaria, fondata sulla tutela dell’interesse pubblico – continua il sindaco Fabbri –, venuto meno con l’esclusione della società dal campionato professionistico". Intanto, non si registrano particolari novità provenienti da via Copparo, dove il presidente Tacopina continua a ballare tra il fallimento e una improbabile ripartenza dai dilettanti. La prossima settimana è destinata a fare chiarezza su ogni fronte, finalmente.

