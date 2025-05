Ferrara: intitolato a Gianfranco Bozzao il campo sportivo di piazzale Camicie Rosse

A Gianfranco Bozzao, storico giocatore della Spal, è stato intitolato ieri il campo sportivo di piazzale Camicie Rosse. Alla presenza dell’assessore allo Sport Francesco Carità, del presidente della S.C. Dribbling Asd Paolo Marchesini e del cavaliere Claudio Romanin, è stata apposta la targa che reca la seguente dicitura: “Campo sportivo - Gianfranco Bozzao - 1936-2019 - Calciatore e allenatore”.

Una cerimonia che ha reso onore a Bozzao, scomparso a Ferrara il 24 maggio di sei anni fa, ma il cui ricordo è ancora vivo per la città e tutti i tifosi.

"Un riconoscimento importante per un uomo che ha dato tanto a Ferrara, non solo dal punto di vista sportivo nelle fila della Spal, prima da giocatore e poi come allenatore, ma anche dal lato umano, come cittadino. Una vita sportiva lunga dieci anni che oggi ha visto la coronazione attraverso l’intitolazione del campo di piazzale Camicie Rosse – sottolinea l’assessore –. Per questo spunto ringraziamo il cavaliere Claudio Romanin, amico di una vita di Bozzao, perché è grazie ad una sua segnalazione che oggi abbiamo potuto omaggiare il ricordo di questo calciatore intitolandogli il Campo Sportivo", conclude Carità.