Già sondato nel 2023, prima dell’arrivo di di carlo. La scelta sul mister attesa in tempi brevissimi. Torna attuale il profilo di Francesco Baldini

Se dopo la battuta d’arresto di Carpi la società biancazzurra – dopo una lunga riflessione – aveva deciso di concedere un’altra possibilità ad Andrea Dossena, il ko rimediato allo stadio Mazza contro il Milan Futuro sembra mettere la parola fine all’avventura dell’allenatore sulla panchina della Spal. Il tecnico non si è presentato nella tradizionale conferenza stampa post partita, sostituito dal direttore sportivo Casella, che ha annunciato che una decisione su mister Dossena verrà presa nelle prossime 24 ore. Dunque, l’esonero dell’ex allenatore della Pro Vercelli non è da considerarsi scontato, ma sarebbe abbastanza sorprendente se domenica prossima a Chiavari contro la Virtus Entella il timone della squadra fosse ancora nelle sue mani. Così, l’esonero di mister Dossena – peraltro chiesto a gran voce anche dalla curva Ovest – appare davvero a un passo. Gli indizi portano a Francesco Baldini, con cui c’erano già stati contatti domenica scorsa. Alla fine la Spal aveva deciso di rinviare la scelta di una settimana, che evidentemente non è bastata a mister Dossena per salvare la panchina. Baldini – già accostato alla Spal nell’estate 2023, prima dell’arrivo di Mimmo Di Carlo – ha iniziato la stagione del Lecco, col quale è ancora legato fino al 30 giugno 2026. Trovare l’intesa per la risoluzione del contratto con la società lombarda non è così semplice, e questo aspetto complica le cose. Tra l’altro pure il Lecco attraversa un momento molto delicato, con la sconfitta di Arzignano che significa almeno un’altra settimana in zona playout. La Spal però ha fretta di sciogliere il nodo-allenatore. s.m.