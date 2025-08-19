Giacomel, Mazzali, Cozzari e Dall’Ara. "La Spal deve tornare almeno in C. Ma tutti con noi daranno il 100%»

Alessandro Giacomel tra i pali e Andrea Dall’Ara al centro della difesa: se è vero che i campionati li vincono le squadre che subiscono meno reti, la stagione della Spal dipenderà anche dal rendimento di questi due giocatori, punti fermi della squadra di Di Benedetto. "Avverto una certa responsabilità ed è giusto che sia così, anzi è uno stimolo in più in una piazza come Ferrara che merita altre categorie – spiega Giacomel, ex portiere del Caldiero Terme –. Siamo qui per un obiettivo preciso, inoltre giocare sotto la curva Ovest sarà bellissimo. Sono sceso in campo in grandi stadi come Vicenza e Pescara, quindi so cosa significa. Sono cresciuto nel mito di Neuer, lo seguo dai tempi dello Schalke: ha reinventato il ruolo del portiere e mi sono sempre ispirato a lui. Mi piacciono i portieri con le sue caratteristiche. La trattativa? Seguivo il mercato di serie C, poi il procuratore mi ha chiamato e l’interesse reciproco con la Spal è stato forte. La squadra? Iniziamo a conoscerci, siamo a buon punto: si sta creando un bel gruppo, che è la base per ottenere buoni risultati. Mister Di Benedetto? Ci sta spiegando la sua visione di calcio: costruzione dal basso, ma senza eccessi".

Dall’Ara è stato nominato vice-capitano della squadra: "Quando si viene in una piazza del genere l’obiettivo è chiaro, bisogna riportare la Spal nei professionisti – assicura –. Fa piacere essere qui: al Chievo sono stato anche stato capitano, qui sarò vice, ma in squadra ci sono tanti leader che in base alle rispettive qualità daranno il proprio contributo. Quando il direttore mi ha chiamato ero senza squadra, ma era difficile dire di no alla Spal e abbiamo chiuso velocemente. Contro la Spal tutti giocheranno alla morte, sarà un campionato difficile. Non ho fatto tanti gol in carriera, ma tutti sulle palle inattive: nei dilettanti tante partite si risolvono in queste situazioni, possono rappresentare un’arma importante". Simone Mazzali è un terzino sinistro forte fisicamente e con buone doti tecniche: "Ferrara è una piazza importante che non c’entra nulla con questa categoria – ricorda –. Seguivo la Spal nelle categorie superiori: vincere non è facile nemmeno in Eccellenza, però ce la metteremo tutta. Mi ispiro a Nuno Mendes del Psg". Mattia Cozzari è un centrocampista cresciuto nella nostra città, sognando di diventare profeta in patria: "Sono di Ferrara, so cosa significa indossare questa maglia ed è essere qui è al tempo stesso un onore e una responsabilità. Dovremo fare la differenza a livello tecnico ma anche sotto il profilo agonistico".

Stefano Manfredini