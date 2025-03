Giovanili biancazzurre. Accademia domenica allo stadio col Ravenna

Per la seconda volta nella storia, domenica prossima alle 14,30 l’Accademia Spal femminile disputerà un incontro ufficiale allo stadio Mazza. Quello in programma contro il Ravenna Women sarà però la prima volta in assoluto nell’impianto di corso Piave per una gara di campionato, perché la scorsa stagione le biancazzurre furono protagoniste nell’impianto più importante della nostra città per un incontro di Coppa Italia.

Quest’anno poi vale davvero la pena seguire le ragazze di Leo Rossi (foto), quarte in classifica in serie C col migliore attacco del torneo. Guardando la classifica, la gara contro il fanalino Ravenna Women dovrebbe risultare abbordabile, ma guai a sottovalutare le romagnole.

Questa partita rappresenta anche un’importante opportunità per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, alla quale la Spal si sta avvicinando promuovendo nel miglior modo possibile il calcio femminile e la parità di genere nello sport.

Per l’evento, saranno aperti esclusivamente i settori di tribuna Pari e tribuna Vip. La biglietteria di corso Piave, l’unica attiva, aprirà domenica alle 12,30, mentre i cancelli dello stadio saranno accessibili a partire dalle 13 consentendo ai tifosi di entrare in anticipo. L’ingresso allo stadio sarà possibile solo dal varco 56. I biglietti, disponibili esclusivamente il giorno della partita, costeranno 7 euro, mentre per le donne – così come in occasione di Spal-Arezzo – il costo sarà di 2 euro.

Tutti i ragazzi e le ragazze sotto i 14 anni entreranno gratuitamente.