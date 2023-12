Giovanili biancazzurre. Che batosta per la Primavera a Salò

Brutta sconfitta per la Spal Primavera, che sciupa una grande occasione di accorciare le distanze dalla zona playoff perdendo piuttosto nettamente sul campo del fanalino Feralpi Salò (3-0 il punteggio). I biancazzurri comandano il match per lunghi tratti, ma non sfruttano a dovere le occasioni create e i gardesani li puniscono andando a segno tre volte nel finale.

Un vero peccato, perché con una vittoria la squadra di Grieco sarebbe balzata in quinta posizione, invece in seguito a questo ko scivola al nono posto. Ma la classifica è cortissima e non mancheranno le opportunità per riscattarsi. La Feralpi Salò sblocca il risultato al 68’ con Cantamessa che si libera con un dribbling all’interno dell’area spallina piazzando la sfera sul palo lontano dove Stagni non può arrivare. Due minuti più tardi Glyla realizza il 2-0 con un preciso pallonetto, infine a poco meno di 10 minuti dal termine i gardesani approfittano degli spazi a disposizione chiudendo definitivamente il match con un contropiede finalizzato da Picchi. Sabato prossimo la Spal ospiterà il Parma, secondo in classifica.