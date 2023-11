Giovanili biancazzurre. Dodici ragazzi convocati nello stage. Le rappresentative a Coverciano

Sono ben 12 i ragazzi del settore giovanile biancazzurro convocati per lo stage di selezione delle rappresentative di Lega Pro in programma tra oggi e giovedì prossimo. Simone Tarolli, mezz’ala classe 2007 che fa parte della formazione Primavera spallina, sarà aggregato alla rappresentativa under 17. I terzini Gabriele Osti e Alessandro Santella, insieme al difensore Alex Roda, l’attaccante Diego Ruffino e il trequartista Gabriele Desiderato faranno parte della rappresentativa under 16 (Foto Spal).

La selezione under 15 vedrà anch’essa una nutrita presenza di giovani spallini: il terzino Jacopo De Pieri, i difensori centrali Matteo Zanetti e Jacopo Neri, il centrocampista Michele Fiorellino, l’ala Antonio Auxilia e l’attaccante Andrea Paiola. Le rappresentative si raduneranno presso il centro tecnico federale di Coverciano in tre diverse date: l’under 17 si ritrova oggi, l’under 16 domani, mentre l’under 15 si riunirà giovedì prossimo.

SERIE C FEMMINILE. L’Accademia Spal ha perso in casa contro il Vicenza, ma l’1-3 maturato a Vigarano Mainarda non fotografa in maniera fedele l’andamento di un incontro che le biancazzurre hanno condotto per lunghi tratti prima di arrendersi di fronte alla sfortuna e al cinismo delle avversarie.