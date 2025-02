Giovanili biancazzurre. La Primavera fa pari col Brescia e resta sesta

La Spal Primavera impatta 0-0 col Brescia in una gara caratterizzata da diverse occasioni da rete, con i portieri – in particolare Zenti, oggi a disposizione di mister Baldini a Chiavari – grandi protagonisti del match.

La prima frazione di gioco vede le squadre affrontarsi a viso aperto. Al 37’ Contè si invola in contropiede verso la porta avversaria, ma viene recuperato in extremis da un difensore del Brescia in un’azione che poteva risultare molto pericolosa. Il momento più significativo del primo tempo arriva al 42’, quando Zenti si esibisce in una splendida parata su un colpo di testa insidioso di Posniak.

La ripresa si apre con un brivido per la Spal: dopo appena due minuti dal fischio d’inizio, ancora Posniak centra in pieno la traversa, facendo trattenere il fiato ai tifosi di casa. A un quarto d’ora dalla fine, fallo da ultimo uomo di Savalli che lascia il Brescia in 10, ma gli assalti della Spal non vanno a buon fine. La squadra di Pedriali (nella foto) comunque conserva un ottimo sesto posto a -3 dalla zona playoff.

È un giorno importante per l’Accademia Spal, che dopo aver messo ko la capolista Venezia punta con decisione al podio del campionato di serie C. Oggi alle 14,30 al centro sportivo Bearzi di Udine le ragazze di Leo Rossi se la vedranno col Tavagnacco, e in caso di vittoria – sfruttando il turno di riposo del Trento – balzerebbero al terzo posto in classifica. Per l’occasione, non saranno a disposizione la squalificata Antolini e l’infortunata Fogli.