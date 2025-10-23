Giovanili biancazzurre. L’under 17 a punteggio pieno, riparte il settore femminile

La rinuncia al settore femminile era stata dolorosa e non priva di polemiche nel corso dell’estate, quando dopo il fallimento della società di Tacopina la proprietà argentina si era ritrovata a dover compiere anche delle scelte impopolari nel giro di poche settimane. Il movimento in rosa costruito con passione nel corso degli anni è stato sacrificato, e le ragazze della prima squadra e del vivaio biancazzurro che volevano continuare a giocare a pallone si sono dovute guardare intorno trasferendosi in altri club. Un vero peccato, ma dopo qualche mese di assestamento l’Ars et Labor sta correndo ai ripari.

Proprio così, ieri la società di via Copparo ha annunciato la ripartenza del settore femminile, inizialmente riservato alle categorie giovanili. Il club biancazzurro ha infatti comunicato che "nelle giornate di lunedì 3 novembre e lunedì 10 novembre sono in programma due open day per bambine e ragazze nate tra il 2006 e il 2018". Gli allenamenti si svolgeranno dalle 15,30 alle 17,30 presso il centro sportivo Fabbri. Due i requisiti obbligatori per le giovani atlete: visita medica in corso di validità e lo status di non tesserate per la stagione 2025-26.

Intanto, in campo maschile il settore giovanile continua a riservare grandi soddisfazioni in casa Spal. L’Under 17 di mister El Kaddouri ha vinto di misura una gara molto complicata contro un’ottima Codigorese: è finita 1-0 con rete di Fiorini. I biancazzurri rimangono così primi a punteggio pieno insieme a Pontelagoscuro e Balca Poggese. Si è interrotta dopo cinque vittorie consecutive la striscia di successi dell’Under 15 (campionato Under 16) allenata da Federico Querzola. La sesta giornata del girone interprovinciale, disputata a Sabbioncello contro la Sorgente, è termina 0-0. L’Ars et Labor è scivolata così al secondo posto, superata dalla nuova capolista Acli San Luca. Infine, l’Under 14 (campionato Under 15) di mister Tinti si è imposta con un eloquente 19-0 contro l’Ostellatese in una gara a senso unico. In seguito a questa vittoria, i biancazzurri consolidano il primato in classifica a punteggio pieno, con 52 gol fatti e uno solo subito in quattro gare.