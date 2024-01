Giovanili biancazzurre. Pareggio a reti bianche per la Primavera

La Spal Primavera riparte con un pareggio a reti inviolate sul campo del Vicenza che lascia invariata la situazione in classifica. La squadra di Grieco (nella foto) torna con un punto da una trasferta impegnativa, ma lo 0-0 maturato coi biancorossi lascia un pizzico di amaro in bocca perché i biancazzurri hanno giocato meglio degli avversari e con un po’ di fortuna avrebbero conquistato l’intera posta. Pazienza, ci riproveranno sabato prossimo in casa contro il Sudtirol. Nel frattempo, la Spal Primavera resta in sesta posizione a -1 dalla zona playoff.

Ma la classifica è cortissima, se si considera che l’Udinese – sconfitta nettamente a Ferrara ad inizio dicembre – è terza a +3 sui biancazzurri. Ecco le gare del settore giovanile in programma oggi: Spal-Vicenza (Under 17, oggi alle 13 al centro sportivo Fabbri), Cesena-Spal (Under 16, oggi alle 11,30 a Cesena), Spal-Vicenza (Under 15, oggi alle 11 al centro sportivo Fabbri), Empoli-Spal (Under 14 Pro, oggi alle 12,30 a Empoli). È una giornata molto importante anche per l’Accademia Spal che nel campionato di serie C femminile ospita il Condor Treviso (fischio d’inizio alle 14,30 a Vigarano Mainarda) nella tredicesima giornata: è uno scontro diretto per la lotta salvezza fondamentale per la squadra di Leo Rossi (terzultima a +1 sulle trevigiane), alla ricerca di una vittoria che manca da quattro mesi. Durante la sosta del campionato però il gruppo è stato rafforzato con l’obiettivo di cambiare marcia e conservare la categoria senza passare per i playout.