Giovanili biancazzurre. Parte forte l’under 17 spallina di El Kaddouri. Rotondo successo anche per gli under 16

È arrivato il momento di fare sul serio anche per il settore giovanile della Spal. Il vivaio biancazzurro – guidato da Marco Aventi – da qualche settimana lavora a pieno regime, e lo scorso weekend tutte le selezioni sono scese in campo. Alcune per disputare le prime gare di campionato, altre in amichevoli in vista della partenza dei tornei di categoria.

Partiamo la carrellata dalle formazioni agonistiche, cominciando dall’Under 17 di mister El Kaddouri che ha ben figurato nel test contro il Badia, vincendo con un sonoro 8-1. Per quanto riguarda gli Allievi interprovinciali Under 16 guidati da Federico Querzola, si registra una rotonda vittoria (2-6 il punteggio) sul campo dello Junior Finale Emilia nella seconda giornata di campionato.

Per i biancazzurri, sono andati in gol Rossi, Bianconi, Crosara, Aventi e Ferracini con una doppietta.

L’Under 15 allenata da Alessandro Tinti invece ha disputato un triangolare amichevole, pareggiando 0-0 contro il Frutteti e battendo il Canalbianco con un perentorio 7-0. Infine, è stato un fine settimana intenso pure per i piccoli atleti dell’attività di base.

Le selezioni delle annate dal 2013 al 2015 hanno effettuato alcune amichevoli al centro sportivo Fabbri di via Copparo contro Reggio Calcio, centro di formazione Inter. I bambini classe 2016 invece sono stati impegnati in un torneo benefico a Casumaro che hanno vinto, mentre nel torneo di Trebbo si sono tolti delle belle soddisfazioni arrendendosi solo in finale contro il Bologna.

