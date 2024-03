Giovanili biancazzurre. Primavera a caccia di conferme a Cittadella

Negli occhi della Spal Primavera c’è ancora lo spettacolo offerto dalla tifoseria biancazzurra – guidata dal gruppo Curva Ovest Ferrara – sabato scorso in via Copparo in occasione del match con l’Alessandria.

La squadra di Grieco ha impreziosito una giornata da ricordare superando in scioltezza i piemontesi, e a nove giornate dal termine della regular season è in piena corsa per un posto nei playoff. Attualmente la Spal occupa il quinto posto a braccetto col Venezia, ma la classifica è talmente corta che Udinese e Albinoleffe – appaiate al terzo posto – sono distanti una sola lunghezza. Si profila quindi una corsa a tappe fino alla fine del campionato, nella quale la spunteranno le formazioni più regolari.

Oggi alle 15 al centro sportivo di Tombolo (provincia di Padova) i biancazzurri affrontano in trasferta il Cittadella, penultimo in classifica con sole quattro vittorie all’attivo in 21 giornate. Ma attenzione ai granata, che come al solito venderanno cara la pelle.

Tris di sfide al centro sportivo Fabbri invece per le selezioni Under 17, Under 16 e Under 15.

I ragazzi di mister Pedriali sfideranno il Fiorenzuola per rafforzare ulteriormente il primo posto in classifica, mentre la squadra di mister Daniele Buriani ospiterà la Triestina e i ragazzi di mister Viviani affronteranno i pari età del Fiorenzuola.

Infine, trasferta a Modena per l’Under 14 Pro di mister Roberto Buriani che sarà di scena contro i coetanei canarini.

Ecco il programma completo: Cittadella-Spal (Primavera, oggi alle 15), Spal-Fiorenzuola (Under 17, domani alle 13), Spal-Triestina (Under 16, domani alle 15), Spal-Fiorenzuola (Under 15, domani alle 11), Modena-Spal (Under 14 Pro, domani alle 10,30).

Nel weekend sarà protagonista anche il settore giovanile femminile, a partire dalla selezione Primavera targata Accademia Spal che oggi alle 17,30 ospita la Pgs Smile.

Domani invece toccherà alle altre squadre in rosa: alle 10 la Spal Under 15 farà visita al Riccione, mentre alle 9 la Spal Under 12 sarà protagonista nella Danone Cup.

Si preannuncia un turno di campionato molto importante anche per la prima squadra femminile: domani alle 14,30 a Vigarano Mainarda infatti la squadra di Leo Rossi riceverà il Villorba in un match molto importante per la classifica del campionato di serie C femminile.

Le biancazzurre attualmente sono in zona playout, ma hanno due gare da recuperare e hanno le carte in regola per risalire. s.m.