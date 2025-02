Giovanili biancazzurre. Primavera a Padova, l’Accademia in Trentino

Il pareggio a reti inviolate maturato sabato scorso sul campo del Como, in precedenza capolista del campionato, ha alimentato entusiasmo e autostima in casa Spal Primavera che oggi alle 14,30 allo stadio Appiani farà visita all’ostico Padova. È una gara molto importante per la squadra di Pedriali, sesta a braccetto col Modena a -3 dalla zona playoff. I biancoscudati invece sono ottavi a -3 dalla Spal e meditano quindi di compiere l’aggancio a quota 28 punti.

Ecco il resto del programma delle partite delle selezioni giovanili biancazzurre: Spal-Ravenna (Juniores Nazionale, oggi alle 15), Spal-Rimini (Under 14, oggi alle 17), Spal-Carpi (Under 17, domani alle 13), Spal-Pontedera (Under 16, domani alle 15), Spal-Carpi (Under 15, domani alle 11).

In campo femminile, c’è molta attesa per l’Accademia Spal che domani alle 14,30 affronterà in trasferta l’Isera. In Trentino la squadra di Leo Rossi (foto) scenderà in campo da grande favorita, considerando che le biancazzurre sono terze in classifica e le padrone di casa penultime con appena due vittorie all’attivo. Guai però a sottovalutare l’impegno per l’Accademia Spal, che vuole continuare a lottare per le prime posizioni sfruttando il miglior attacco del girone (48 gol in 18 giornate).

Tornano in campo anche le formazioni giovanili femminili, ecco il menù: Accademia Spal-Piacenza (Under 19, oggi alle 17,30), Rimini-Spal (Under 17, oggi alle 15), Bondeno-Spal (Under 12, oggi alle 15), Carrarese-Spal (Under 15, domani alle 15,30).