Giovanili biancazzurre. Primavera nella tana del Como

Come è noto, il campionato Primavera prevede promozioni e retrocessioni, quindi club di serie C come la Spal possono tranquillamente ritrovarsi di fronte società di serie A. La squadra di Pedriali milita in Primavera 2, il secondo livello nazionale, e nel girone dei biancazzurri sono presenti Como, Parma e Venezia, realtà che naturalmente possono permettersi di compiere investimenti molto diversi da quelli di chi naviga a vista in Lega Pro.

E non è un caso se Como e Parma occupano le prime due posizioni della classifica. La Spal comunque sta disputando un torneo piuttosto positivo (i biancazzurri sono sesti a -3 dalla zona playoff), e oggi alle 14,30 a Caronno Pertusella (provincia di Varese) faranno visita alla capolista Como. Servirà un’impresa per frenare la corsa dei lariani, alle prese con un vero e proprio testa a testa col Parma per la promozione diretta in Primavera 1, ma la Spal non ha alcuna intenzione di fare da sparring partner. Anzi sotto sotto i ragazzi di mister Pedriali stanno ancora facendo un pensierino alla zona playoff.