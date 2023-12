Giovanili biancazzurre. Tris della Primavera all’Udinese. Zona playoff adesso più vicina

spal

SPAL: Stagni, Mayele, Vesprini (84’ Ribello), Marrale, Van der Vlugt, Breit, Carbone, Kane, Camelio (87’ Anzolin), Simonetta (87’ Colanero), Aurino (70’ Andreoli). All. Grieco

UDINESE: Mosca, Lazzaro, Scaramelli, Nuredini, Corsa, Marello (77’ Di Lazzaro), Barbaro (77’ Panagiotakopoulos), De Crescenzo (67’ Baricchio), Asante (77’ Caccioppoli), Zunec (67’ Tedeschi), Russo. All. Gutierrez

Arbitro: Mucera di Palermo

Reti: 6’ e 39’ Camelio, 43’ Aurino

Note: ammoniti Simonetta e Asante

La Spal Primavera travolge l’Udinese con un secco 3-0 e sale in ottava posizione, a -3 dalla zona playoff. Al centro sportivo Gibì Fabbri i biancazzurri sfoderano una grande prestazione chiudendo la pratica prima dell’intervallo grazie alla doppietta di Camelio e al gol di Aurino. Bastano sei minuti alla squadra di Grieco per rompere l’equilibrio con Camelio, che porta avanti i padroni di casa con un gol di rapina dopo una mischia in area di rigore. Il raddoppio è un perfetto contropiede degli spallini: Simonetta sulla trequarti con un preciso colpo di testa libera Camelio che si invola verso la porta e infila la palla sotto la traversa, realizzando così la doppietta personale. La terza rete invece è un’azione corale dei biancazzurri che vede protagonista ancora Camelio, che serve centralmente Aurino che si libera del suo marcatore e batte con un tiro potente Mosca. E sabato prossimo visita al fanalino Feralpi Salò.