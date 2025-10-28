Giovanili biancazzurre. Turno vincente per under 17 e 15
La formazione di El Kaddouri supera la Centese e resta al comando.. Ok anche il gruppo di Querzola.
È stato un weekend all’insegna dei risultati positivi per le selezioni giovanili biancazzurre, che hanno confermato l’avvio incoraggiante di questa stagione. Un successo tira l’altro per la Spal Under 17 di mister El Kaddouri, che continua a brillare in un campionato più competitivo ed equilibrato del previsto. Contro una buona Centese, i biancazzurri l’hanno spuntata di misura con rete decisiva di Fiorini (0-1). La Spal Under 17 rimane così prima in classifica a punteggio pieno, in coabitazione col Balca Poggese.
Torna al successo la Spal Under 15 (campionato Under 16) guidata da mister Querzola. Dopo il pareggio con la Sorgente, i biancazzurri si sono imposti sul Codifume con un eloquente 10-1: a segno Ferracini con un poker, Marzullo con una tripletta, Aventi, Zanardi e Farina. La selezione spallina rimane sola al secondo posto con 16 punti, a due lunghezze dal San Luca primo a punteggio pieno.
Infine, dopo un percorso netto di quattro vittorie consecutive è arrivata una frenata per la Spal Under 14 (campionato Under 15) che ha pareggiato 1-1 a Quartesana.
