Giovanili: in campo anche l’Under 17. Primavera, c’è l’esame Vicenza

Riparte oggi alle 14,30 sul campo del Vicenza il campionato della Spal Primavera, che aveva chiuso il 2023 in sesta posizione a una sola lunghezza di distanza dalla zona playoff. I biancazzurri erano partiti malissimo, poi gara dopo gara son riusciti a risalire la classifica e adesso non si pongono limiti.

La partita in trasferta col Vicenza però si profila particolarmente impegnativa, coi padroni di casa che hanno tre punti di ritardo dalla squadra di Grieco e sognano di compiere l’aggancio aggiudicandosi lo scontro diretto. È curiosamente in programma Spal-Vicenza anche nella categoria Under 17, con la squadra di Pedriali che domani alle 13 al centro sportivo Gibì Fabbri ospiterà i pari età biancorossi. E sullo stesso campo domani alle 11 la Spal Under 15 affronterà il Vicenza nella terza sfida tra le due squadre nelle varie categorie. Nel campionato Under 16 invece domani alle 11,30 la Spal farà visita al Cesena, infine domani alle 14,30 la Spal Under 14 se la vedrà con l’Empoli in una trasferta estremamente complicata.