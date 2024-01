Giovanili. Torneo Mazza, aperte le iscrizioni

Il 2024 è un anno particolarmente importante per il torneo Mazza, giunto all’edizione numero 40. Un traguardo speciale per la competizione più amata del calcio dilettantistico di casa nostra, che Mario Ricci e i suoi collaboratori stanno già preparando con la consueta passione e attenzione ai particolari. E quest’anno si profila una bella novità, perché oltre alle categorie Allievi (classe 2007 e 2008), Giovanissimi (classi 2009 e 2010) ed Esordienti (classi 2011 e 2012) che tradizionalmente partecipano alla manifestazione, quest’anno il torneo Mazza ospiterà la categoria Pulcini Misti 7 contro 7 (classi 2013 e 2014). Le iscrizioni sono aperte, con le varie società che hanno tempo fino a lunedì 5 febbraio per completare la procedura e versare la quota prevista. Il torneo scatterà indicativamente a metà marzo e terminerà all’inizio di giugno, e come l’anno scorso semifinali e finali saranno disputate allo stadio Mazza. Per quanto riguarda le rappresentative provinciali invece oggi è prevista un’amichevole dell’Under 16 contro l’Olimpia Quartesana e domani dell’Under 14 contro la Portuense Etrusca.