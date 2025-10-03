Gli avversari. Castenaso eliminato dalla Coppa Italia. Domani per gli ospiti settore da 700 posti

A differenza della Spal, che ha superato di misura il Sant’Agostino staccando il pass per gli ottavi di finale, per il Castenaso il mercoledì di Coppa Italia non è stato positivo. I granata sono stati infatti eliminati dalla competizione, in virtù della netta sconfitta casalinga rimediata con l’Osteria Grande (0-3 il punteggio). Una serata storta oppure la testa del Castenaso era già proiettata al big match in programma domani contro i biancazzurri? Di sicuro mister Rizzo ha mischiato le carte, risparmiando diversi giocatori in vista di una gara che i granata aspettano con trepidazione. A proposito dello scontro in programma domani alle 15 allo stadio Zucchini di Budrio, il settore ospiti sarà rappresentato dalla tribuna scoperta senza posti numerati (700 posti), indicata principalmente per il tifo organizzato. L’ingresso è fissato da Via Muratori, con apertura cancelli alle 13,30. Il costo del biglietto è di 10 euro (ridotto Under 14 5 euro), con vendita presso il botteghino dello stadio il giorno della partita, in via Muratori. In caso di esaurimento posti nel settore ospiti, sarà consentito il regolare accesso presso la tribuna coperta, provvista di posti a sedere numerati (700 posti).