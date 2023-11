Gli avversari. Dal Canto non si fida: "Temo le squadre che sono in difficoltà»

"Le squadre di valore, come la Spal, che non vengono da un buon periodo, sono sempre le peggiori da affrontare perché c’è il rischio che si riprendano proprio contro di te: dobbiamo pensare soltanto a noi stessi, a dare continuità alle prestazioni e di conseguenza ai risultati". Alessandro Dal Canto si sforza di non guardare la classifica, con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione e togliere un pizzico di pressione alla sua squadra. "Gli acciaccati? Schiavi e Cicconi dovrebbero essere a posto, non erano infortuni gravi – sottolinea l’allenatore della Carrarese –. Capezzi è in via di guarigione, ma ha avuto uno strappo serio che alla fine gli costerà quasi tre mesi di stop. Anche Giannetti è sulla strada del recupero".