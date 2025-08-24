Gli avversari. Il ds mesolano:: "Per noi è un evento. Vogliamo salvarci con grinta e tenacia»

È un giorno di festa per il Mesola e la sua comunità, del resto non capita tutti i giorni di affrontare la Spal allo stadio Mazza in una gara ufficiale. "Se me lo avessero detto qualche anno fa mi sarei messo a ridere – ammette il direttore sportivo Edoardo Biondi –, invece è tutto vero ed è chiaro che per noi questa partita è un evento. La Spal? I campionati dilettantistici sono particolari: è la squadra più forte e ha una rosa che potrebbe partecipare alla serie D, però non potrà permettersi di sottovalutare le avversarie, soprattutto il Mezzolara e il Pietracuta possono metterla in difficoltà. Per quanto riguarda questo incontro, mi aspetto che i due tecnici schierino le formazioni titolari. Lo stadio Mazza è fantastico: giocherei pure io questa partita, e sono sicuro che ci seguiranno tante persone da Mesola. La nostra squadra? Siamo al confine col Veneto e siamo influenzati dal pensiero calcistico tipico di quel territorio, quindi grinta e tenacia non ci mancano. Abbiamo deciso di confermare gran parte dei giocatori, inserendo atleti di categoria come i difensori Di Bari e Valesani e il centrocampista De Angelis, invece Alessio era già con noi ma è come se fosse un nuovo acquisto e l’esterno Cobrescu ha già fatto diverse presenze a Russi. In attacco abbiamo la fortuna di avere Allegrucci, inoltre abbiamo preso il giovane Juan Rivas che sta facendo bene, però il nostro principale punto di forza è mister Cavallari".