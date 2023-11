Gli avversari: la squadra di Troise non è da sottovalutare dopo il cambio in panchina. Rimini, brutta la classifica ma migliore attacco

È stato un avvio di stagione turbolento quello del Rimini, che qualche settimana fa ha deciso di sollevare dall’incarico mister Raimondi e puntare su Emanuele Troise. Si tratta di un tecnico napoletano per il quale anche la Spal aveva sondato il terreno nel corso dell’estate, quando ancora il nome di Mimmo Di Carlo non era spuntato. Troise era considerato tra i papabili assieme a Francesco Baldini, che poi è finito sulla panchina del Perugia. Troise invece è rimasto a spasso fino ad ottobre, quando è arrivata la chiamata del Rimini che gli ha chiesto di risollevare una squadra finita nei bassifondi della classifica. Riuscendoci soltanto parzialmente, considerando che i biancorossi sono penultimi a braccetto col Sestri Levante a +1 sulla Fermana che occupa l’ultimo posto.

Non va però dimenticato che il Rimini ha una gara da recuperare (nell’ultimo turno non si è disputato lo scontro diretto sul campo del Sestri Levante), e nei due turni precedenti ha conquistato quattro punti pareggiando con l’Ancona e battendo la Lucchese. Si tratta quindi di una squadra da prendere con le molle, che ha uno degli attacchi più prolifici e la peggiore difesa della categoria. È proprio sulla fragilità della retroguardia che sta lavorando mister Troise, la cui squadra nelle ultime due partite disputate ha incassato solo un gol. A differenza del suo collega Colucci, ha la fortuna di poter contare su tutti gli effettivi a propria disposizione. Compreso Delcarro che tornerà nella lista dei convocati proprio contro la Spal. La nuova proprietà del Rimini – che si è insediata a metà luglio, iniziando inevitabilmente la campagna acquisti molto in ritardo – ha progetti ambiziosi che vanno dallo stadio al centro sportivo, e non può certo permettersi una retrocessione. È prevedibile quindi che a gennaio arriveranno rinforzi, ma al momento l’organico ha grossi limiti e la Spal deve approfittarne.

s.m.