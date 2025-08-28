Gli esponenti più caldi del tifo hanno espresso la loro posizione ad alcuni uomini del club: "Sostegno incondizionato, ma ci aspettiamo che questi temi vengano affrontati». L’incontro tra Curva e società: "Vivaio e settore femminile non vanno trascurati»

Gli ultras rinnovano fiducia e sostegno alla società biancazzurra, ma intendono vigilare affinché alcune situazioni spinose vengano risolte. A partire da settore giovanile e femminile, senza dimenticare campagna abbonamenti e marchio. "Alcuni nostri rappresentanti hanno incontrato la società per conoscerci e chiarire alcuni aspetti che non ci sono piaciuti – puntualizza il gruppo Curva Ovest Ferrara –. In un clima costruttivo, perché non vogliamo far mancare fiducia e sostegno a chi investe a Ferrara. Lo scorso 12 giugno in piazza municipale avevamo consegnato all’amministrazione comunale un comunicato destinato alla futura società, contenente richieste e indicazioni precise. Alcune di queste sono state disattese, in particolare su settore giovanile e femminile. Abbiamo appreso che l’Under 18 verrà eliminata, e alla nostra bandiera Schiavon è stato riservato un trattamento poco professionale. Allo stesso modo, non abbiamo gradito la cancellazione del settore femminile. La società ci ha assicurato che si è trattato di problemi legati al pochissimo tempo a disposizione e alle energie dedicate alla prima squadra per allestire una compagine forte e competitiva, perché dai risultati della stessa dipende poi tutto il resto.

Ci hanno assicurato che provvederanno a ripristinare il settore femminile e a completare il vivaio maschile. Avranno il tempo per lavorare e siamo fiduciosi che entro il prossimo campionato questi due temi saranno affrontati e sistemati. Non abbiamo nemmeno gradito la campagna abbonamenti e i relativi prezzi: se la società avesse mostrato più sensibilità verso una tifoseria che per la prima volta calcherà i campi di Eccellenza e che è appena stata derubata della sua storia e della sua identità, facendo prezzi popolari e agevolando la fidelizzazione dei più giovani, la risposta sarebbe stata enorme, gli introiti sarebbero stati superiori e si sarebbe anche innescato un clima di entusiasmo e fiducia che poteva generare un processo virtuoso in città. Una grande occasione persa, che si sarebbe potuta cogliere se i tifosi fossero stati preventivamente coinvolti come accadeva nelle migliori gestioni del passato. Crediamo comunque di esserci fatti capire, quindi siamo pronti a fornire il nostro completo e incondizionato sostegno in attesa di riscontrare la buona volontà e il lavoro di questa società.

Per quanto riguarda il marchio, vogliamo che quando tornerà disponibile finisca nelle mani del Comune. Su questo punto la società ci è piaciuta, perché ha espresso con risolutezza e decisione la volontà che questo avvenga senza porre ostacoli di alcun tipo. Infine, invitiamo l’imprenditoria locale a sostenere questa società: Ferrara aiuti la Spal a tornare grande".