Gli ultimi colpi di mercato delle squadre. Padova sogna con Lasagna e Papu Gomez

Col campionato ai nastri di partenza le società stringono i tempi per piazzare gli ultimi colpi di mercato. Il Mantova ha ufficializzato l’arrivo di Bonfanti dal Pisa. A Pescara i biancazzurri hanno aver raggiunto l’accordo per il prolungamento contrattuale di Matteo Dagasso fino al 30 giugno 2029. Il centrocampista è anche in procinto di debuttare con la Nazionale Under 21: è infatti nel listone dei convocati dal ct azzurro (nonchè suo ex allenatore) Silvio Baldini per il prossimo raduno. A Padova i tifosi sognano con l’arrivo di Papu Gomez e Kevin Lasagna (nella foto). "Lasagna sta bene – sottolinea il tecnico Andreoletti – gli mancano un po’ le partite, non ha l’intensità per affrontare 90 minuti ad alto ritmo. Se ci sarà bisogno di lui, di certo sarà utile". Quindi su Gomez. "Si è allenato con grande entusiasmo, ha svolto la rifinitura con noi lavorando su alcuni particolari tecnici. Fisicamente sta molto bene. E poi quando ha il pallone frai piedi, si vede che è un campione del mondo e che non c’entra nulla con la Serie B".