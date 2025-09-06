I precedenti. Il duello coi romagnoli manca dalla C nel 2016. E tre anni prima un ko costò il posto a Rossi

Tra le squadre che la Spal incrocerà nel corso della stagione, il Santarcangelo è una delle pochissime che in passato ha già affrontato un discreto numero di volte, sempre fin qui tra Prima e Seconda Divisione.

Per la precisione sette, tutte tra il 2013 e il 2016 nei primi anni di gestione Colombarini. Il bilancio è largamente favorevole ai biancazzurri, con cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Il 20 ottobre 2013, nell’ottava giornata del campionato di Seconda Divisione di Lega Pro, il ko rimediato allo stadio Mazzola di Santarcangelo fece particolarmente male alla Spal. Inducendo la società di via Copparo a sollevare dall’incarico Leonardo Rossi e affidare la panchina a Massimo Gadda.

Quel giorno finì con un secco 2-0 per i romagnoli, che nella gara di ritorno invece uscirono dallo stadio Mazza sconfitti di misura (gol di Varricchio).

La stagione successiva, con mister Brevi sulla panchina la Spal vinse 3-0 a Ferrara (doppietta di Fioretti e rete di Germinale) e pareggiò a reti inviolate a Santarcangelo quando la squadra era già diretta da mister Semplici. Nella stagione 2015-16 – quella coronata con la promozione in serie B di Giani e compagni – Spal e Santarcangelo si affrontarono ben tre volte, due in campionato e una nei quarti di finale di Coppa Italia di Lega Pro. In campionato, in terra di Romagna finì con un netto 0-2 con doppietta di Zigoni.

Si giocò allo stadio Mazzola anche in Coppa Italia, con la Spal che rifilò una sonora cinquina alla squadra di mister Zauli: 0-5 con tripletta dello scatenato Cellini, e reti di Grassi e Posocco. I biancazzurri, lanciatissimi verso la promozione, non lasciarono scampo al Santarcangelo nemmeno allo stadio Mazza, dove la squadra di Semplici si impose 3-1 in rimonta, con vantaggio gialloblù firmato da Margiotta e grande reazione spallina targata Zigoni, Cellini e Mora.

Da quel campionato, Spal e Santarcangelo hanno sempre militato in categorie diverse, con storie e risultati molto differenti tra loro.

I romagnoli hanno giocato in serie C fino al 2017-18, poi il club è precipitato addirittura in Terza categoria, dove ha iniziato la risalita nel campionato 2021-22 con la denominazione attuale, che è per l’esattezza Young Santarcangelo.

s.m.