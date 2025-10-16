I prossimi avversari della Spal, in campo ieri in un recupero contro i riminesi, hanno perso 3-1. Osteria Grande sconfitta nel recupero col Pietracuta

Il calendario del campionato di Eccellenza della Spal ha subito qualche modifica significativa, che i tifosi biancazzurri devono necessariamente annotare per non farsi trovare impreparati. Dopo la trasferta in programma domenica prossima alle 15,30 allo stadio Zucchini di Budrio contro l’Osteria Grande, la squadra di Di Benedetto tornerà a giocare davanti al proprio pubblico. La gara contro il Russi, inizialmente prevista per per domenica 26 ottobre, è stata però anticipata a sabato 25 ottobre. Sempre alle 15,30 allo stadio Mazza. In questo modo, la Spal avrà un giorno in più per recuperare in vista del turno infrasettimanale fissato per mercoledì 29 ottobre alle 20,30, quando Iglio e compagni faranno visita al Solarolo.

Anche in questo caso c’è stato un cambio di programma: era scontato che la gara non si sarebbe disputata nello stadio di Solarolo che contiene al massimo 200 spettatori. Si pensava che Faenza potesse rappresentare la location ideale per l’incontro, che invece si giocherà – sempre mercoledì 29 ottobre alle 20,30 – allo stadio di Castel San Pietro Terme. Tornando all’Osteria Grande, prossimo avversario della Spal, ieri la squadra di Geraci ha perso 3-1 il recupero sul campo del Pietracuta che dopo sei sconfitte di fila si è sbloccato muovendo finalmente la classifica. Come è noto, il Pietracuta è costretto a rinviare i propri incontri in occasione dei weekend di gare delle nazionali, avendo in organico praticamente la metà dei giocatori della selezione del San Marino. Il Pietracuta era anche considerato una delle formazioni potenzialmente più attrezzate del campionato, eppure fino a ieri era ancora fermo al palo.

Le cose sembravano volgere al peggio anche con l’Osteria Grande, passata in vantaggio alla mezz’ora del primo tempo con Rinieri. Nella seconda parte della ripresa però il Pietracuta ha pareggiato i conti con Lazzari e poi ribaltato la situazione con una doppietta di Giacopetti fissando il punteggio sul 3-1. In classifica, Il Pietracuta lascia l’ultimo posto sorpassando la Comacchiese, mentre l’Osteria Grande resta ferma a 5 punti, frutto di altrettanti pareggi.

Stefano Manfredini