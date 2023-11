I prossimi impegni. Ora due gare di fila al Mazza

Lo stadio Mazza ospiterà due gare della squadra di Colucci nel giro di tre giorni, domani alle 20,45 quella di Coppa Italia contro la Lucchese e domenica alle 20,45 quella di campionato contro il Pontedera.

A questo proposito, sono attive entrambe le prevendite dei biglietti. Si ricorda che in occasione del match valido per il secondo turno di Coppa Italia non sono validi gli abbonamenti e si potrà accedere soltanto ai settori di curva Ovest e tribuna.