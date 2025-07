I requisiti richiesti. Progetto almeno triennale e centomila euro alla Figc

L’amministrazione comunale quindi è pronta a pubblicare il bando, che formalmente però non potrà scattare prima dell’autorizzazione della Federcalcio, attesa comunque a brevissimo giro di posta.

Vale la pena comunque cercare di capire cosa dobbiamo aspettarci dalla fatidica manifestazione d’interesse per raccogliere le candidature di chi dovrà farsi carico del futuro della Spal. Innanzitutto, la Figc dovrà fornire le linee guida che i candidati dovranno rispettare per aggiudicarsi la partita.

Prevedibilmente sarà richiesto un progetto triennale (c’è chi dice addirittura di cinque anni), e il gruppo in questione dovrà allestire una società che rappresenti la città di Ferrara. Ma c’è anche un aspetto economico di non poco conto: bisognerà versare alla Federcalcio una tassa a fondo perduto di almeno 100mila euro per avere diritto a iscrivere il club in sovrannumero nel campionato regionale di Eccellenza. Ma potrebbero anche essere di più. A volte vengono fornite delle indicazioni particolari sulla salvaguardia del settore giovanile, ma non rappresenta una regola. Piuttosto, quanto resterà aperto il bando?

Lo stabilirà il Comune di Ferrara, in base anche al termine ultimo fissato dalla Figc per presentare la documentazione richiesta e soprattutto l’assegno circolare di almeno 100mila euro. Sulla carta, potrebbe durare circa una settimana. C’è anche un altro fattore temporale da non trascurare. Indicativamente, tra la fine del bando e il termine stabilito dalla Federcalcio potrebbero essere concessi una decina di giorni di tempo alla nuova proprietà per affiliarsi e strutturarsi.

Il termine dell’iscrizione al campionato invece non rappresenta un problema, perché alla nuova Spal sarà concessa una proroga. Tanta burocrazia, della quale i tifosi farebbero volentieri a meno. Ma per ripartire di slancio, vale la pena fare anche questo sacrificio.

