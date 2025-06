I riconoscimenti della Lega Pro ai migliori elementi delle rappresentative. Tra questi anche due spallini. Premiati Ferrari e Mazzocchi, portieri under 15 e under 17

La Lega Pro ha premiato i migliori giovani delle rappresentative per la stagione 2024-25.

Quattro giovani - uno per ruolo - sono stati selezionati per ogni gruppo (Under 15, Under 16 e Under 17) e hanno ricevuto il riconoscimento dal presidente Matteo Marani.

Di seguito l’elenco.

Under 15: Davide Ferrari (miglior portiere, Spal), Concetto Federico Spampinato (miglior difensore, Campobasso), Federico Tordini (miglior centrocampista, Gubbio) e Tommaso Tartaglia (migliore attaccante, Vicenza).

Under 16: Nicolò Bensi (miglior portiere, Padova), Giorgio Bosi (miglior difensore, Perugia), Giovanni Miotto (miglior centrocampista, Padova), Davide Meneguzzo (migliore attaccante, Vicenza)

Under 17: Alessandro Mazzocchi (miglior portiere, Spal), Antonio Aloisi (miglior difensore, Avellino), Marco Giugliano (miglior centrocampista, Benevento), Mattia Esposito (migliore attaccante, Sorrento).

Un ulteriore riconoscimento della bontà del lavoro svolto in questi anni dal settore giovanile spallino, a tutti i livelli, e che ora rischia di perdersi tra partenze dei migliori elementi verso altri lidi e campionati giovanili meno competitivi.

re. fe.