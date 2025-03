Iglio e D’Orazio incalzano i titolari. Ma torna disponibile Mignanelli

Ci sono diversi dubbi di formazione per mister Baldini in vista della gara con la Ternana. I più interessanti da sciogliere sono quelli sulle fasce, dove a Piancastagnaio il tecnico di Massa ha ottenuto risposte importanti e in un certo senza inaspettate sia da Iglio sulla destra che da D’Orazio sulla sinistra. Nel 3-5-2 – che prevedibilmente sarà confermato anche lunedì prossimo – è evidente che gli esterni rappresentino elementi fondamentali. Sulla carta i titolari nei due ruoli sarebbero Calapai e Mignanelli, ma a questo punto non è da escludere un cambiamento nelle gerarchie. Di fatto sulla fascia destra è già avvenuto, perché con la Pianese Iglio è stato preferito a Calapai, che poi gli ha dato il cambio a metà secondo tempo. Sulla sinistra invece Mignanelli era ai box per squalifica, e in questo caso è probabile che con le Fere riprenderà il proprio posto. D’Orazio in realtà può agire senza problemi su entrambe le fasce, quindi almeno in linea teorica si candida per una maglia da titolare sia sulla sinistra che sulla destra.

SPONSOR. Errebi sarà il nuovo Sleeve Sponsor ufficiale della Spal fino al termine della stagione 2024-25. L’azienda veneta accompagnerà la prima squadra sulla manica delle maglie fino alla fine della stagione sportiva in corso. L’importante partnership prenderà il via già dalla prossima sfida casalinga contro la Ternana allo stadio Mazza, quando i biancazzurri scenderanno in campo sfoggiando per la prima volta sulle proprie divise il logo Errebi.