Il capitano Giuseppe Iglio sottolinea la prova corale della squadra. "Il mio assist? È il frutto del lavoro settimanale. Siamo solo all’inizio, inutile parlare di classifica»

Autore dell’assist per Federico Moretti, sabato, il capitano spallino, Giuseppe Iglio: "Sono contento dell’assist che ha portato ad ottenere tre punti importantissimi. Sapevamo che sarebbe stata una gara un po’ complicata, il Russi è una squadra molto organizzata, hanno fatto una grande partita. Noi siamo stati intelligenti a capire che non dovevamo fare troppo i belli, l’abbiamo approcciata bene, sapevamo che nascondeva delle difficoltà. Abbiamo fatto una grande partita a livello caratteriale a mio parere".

Spal prima in classifica dopo neanche un quarto di campionato, dimostrazione che i valori prima o poi vengono fuori?

"Questa cosa l’ho sentita tante volte, ma siamo ancora all’inizio, per parlare di punti è presto, dobbiamo ancora far tanto. Guardare la classifica in questo momento può anche essere limitante per il nostro percorso".

Avete sofferto il pressing alto degli avversari?

"Sì, dovevamo capire subito che bisognava giocare sull’uno contro uno che ci lasciavano dietro. Noi volevamo uscire, perché siamo bravi a farlo, però loro facevano un pressing molto alto, poi abbiamo cercato di più l’attaccante".

Ed ecco il goleador di giornata, Federico Moretti: due presenze, due gol.

"E’ stata difficile - commenta l’attaccante - loro hanno fatto un gran primo tempo, poi nel secondo sono scesi un po’ ed abbiamo cercato di sbloccarla. Sul gol è stata proprio bella l’azione fatta da tutta la squadra. Sono cose che proviamo tutta la settimana e siamo contenti di esserci riusciti".

Beatrice Bergamini